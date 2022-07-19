Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Bakanı Vahit Kirişci Venezuela’ya toprak bakmaya gitti /19 Temmuz 2022 18:20

Tarım Bakanı Vahit Kirişci Venezuela’ya toprak bakmaya gitti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, haziran ortasında açıklanan tarım üretimi projesinin detaylarını görüşmek üzere Venezuela’ya gitti. İmzalanan işbirliği anlaşmasına göre, 400 bin hektar tarımsal alanda yapılacak yatırım sonucu elde edilecek hasılatın yüzde 30’u Venezuela’ya bırakılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, haziran ayında duyurulan "Venezuela topraklarında tarım yatırımı yapma" anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Devlet Başkanı Sn. Nicolas Maduro ile görüştük. Sn. Cumhurbaşkanı’na kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Venezuela'da mevkidaşı Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Kirişci, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

HASILATIN YÜZDE 30’U VENEZUELA’YA KALACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarını 15 Haziran’da duyurmuştu. Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılacak. Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta gerçekleştirilen ziyaretinde iki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalandığının hatırlatıldığı belirtilerek, "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandığı duyurulmuştu.


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