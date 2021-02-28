Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Bakanlığı, GDO'lu hayvan yemine onay verdi /28 Şubat 2021 10:51

Tarım Bakanlığı, GDO'lu hayvan yemine onay verdi

Tarım Bakanlığı, GDO'lu bir mısır ve 4 soya çeşidinin hayvan yeminde kullanılmasına onay verdi

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Tarım Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş bir mısır ile 4 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yeminde kullanılmasına onay verdi. İzin 10 yıl süreyle geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır ve soyanın hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verilmesine ilişkin biyogüvelik kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bakanlık, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Derneği İktisadi İşletmesi‘nin  (BESD-BİR) başvurusu üzerine,  aad-1 genini ihdiva eden genetiği değiştirilmiş 'DAS-40278-9' mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasını uygun buldu.

Dünya'nın aktardığı habere göre Bakanlığın, Bilimsel Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme komitelerinin hazırladığı  raporlara dayanarak aldığını vurguladığı  kararın geçerlilik süresinin 10 yıl olduğu belirtildi.

BESD-DER’in başvurularına istinaden, genetiği değiştirilmiş 'A2704-12', 'MON40-3-2' ve 'MON89788' soya çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verildi. Bakanlık, aynı komitelerin raporlarına dayanarak verdiği kararların geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu duyurdu.

Bakanlık, ayrıca HRP Dış Ticaret AŞ’nin başvurusu üzerine, 2mepsps,aad-12 ve pat genlerini ihdiva eden genetiği değiştirilmiş 'DAS-44406-6' soya çeşidi ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi. Bu kararın da geçerlilik süresinin yönetmelikler uyarınca 10 yıl olduğu belirtildi.
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