Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarım Kredi marketindeki sözde indirim beklenen etkiyi oluşturmadı /05 Eylül 2022 11:24

Tarım Kredi marketindeki sözde indirim beklenen etkiyi oluşturmadı

2022 Ağustos ayı Market Endeksi verilerini açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner; “Tarım Kredi Kooperatiflerinde başlayan indirim, diğer marketlere yansımadı” dedi.

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Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Tüketici Birliği Federasyonu, Ocak 2022’den itibaren üç farklı ilde, yedi ayrı markette, paketlenmiş gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan 37 ürün grubunda yer alan 208 ürün üzerinde yaptığı çalışma ile TBF Market Endeksi verilerini oluşturmakta ve sonuçlar her ay kamuoyu ile paylaştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri indirimi etkisiz kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'talimatıyla' Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde yaklaşık otuz üründe indirime gidilmişti. Bu indirim ile birlikte diğer zincir marketlerde de fiyatların düşeceği öne sürülmüştü.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim uygulanan ürün grupları ile Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi verileri kapsamındaki zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırıldığında;

- Sadece çamaşır suyunda % 9,68, mercimekte % 9,30 oranında fiyat düşüşünün gerçekleştiği,

- Bulgur, çay, makarna, nohut, süt, şeker, Türk kahvesi ve unda fiyat değişikliğinin olmadığı,

- Aksine ayçiçek yağında % 2,90, bulaşık deterjanında % 4,11, çamaşır deterjanında % 10,69, fasulyede % 29,91, peçetede % 10,85, peynirde % 11,12, pirinçte % 16,48, salçada % 22,26, tavukta % 10,03, yumurtada % 21,50, zeytinde % 25,53 oranında artış gerçekleştiği görüldü.

Bu veriler ışığında, Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerdeki indirimin, sektörün diğer paydaşlarını etkilemediği, zincir marketlerdeki fiyatların aşağı inmesini sağlamadığı ortaya çıktı.

Market sepeti 1.337,62 TL’ye doldu

2022 Temmuz ayında 1.264,72 TL’ye dolan market sepeti, Ağustos ayında 1.337,62 TL’ye doldu.

Market sepetindeki bir aylık ortalama artış oranı ise % 5,49.

8 aylık fiyat artışı % 182,20

2022 Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen % 182,20 oranındaki artış baz alınarak yıl sonu için yapılan simülasyonda, Tüketici Birliği Federasyonu market Endeksindeki artışın % 223,20 civarında olacağı öngörülüyor.


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