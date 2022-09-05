Tarım Kredi marketindeki sözde indirim beklenen etkiyi oluşturmadı

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner konuyla ilgili açıklamalarda bulundu





Tüketici Birliği Federasyonu, Ocak 2022’den itibaren üç farklı ilde, yedi ayrı markette, paketlenmiş gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan 37 ürün grubunda yer alan 208 ürün üzerinde yaptığı çalışma ile TBF Market Endeksi verilerini oluşturmakta ve sonuçlar her ay kamuoyu ile paylaştı.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın '' Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde yaklaşık otuz üründe indirime gidilmişti. Bu indirim ile birlikte diğer zincir marketlerde de fiyatların düşeceği öne sürülmüştü.Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim uygulanan ürün grupları ile Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi verileri kapsamındaki zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırıldığında;- Sadece çamaşır suyunda % 9,68, mercimekte % 9,30 oranında fiyat düşüşünün gerçekleştiği,- Bulgur, çay, makarna, nohut, süt, şeker, Türk kahvesi ve unda fiyat değişikliğinin olmadığı,- Aksine ayçiçek yağında % 2,90, bulaşık deterjanında % 4,11, çamaşır deterjanında % 10,69, fasulyede % 29,91, peçetede % 10,85, peynirde % 11,12, pirinçte % 16,48, salçada % 22,26, tavukta % 10,03, yumurtada % 21,50, zeytinde % 25,53 oranında artış gerçekleştiği görüldü.Bu veriler ışığında, Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerdeki indirimin, sektörün diğer paydaşlarını etkilemediği, zincir marketlerdeki fiyatların aşağı inmesini sağlamadığı ortaya çıktı.2022 Temmuz ayında 1.264,72 TL’ye dolan market sepeti, Ağustos ayında 1.337,62 TL’ye doldu.Market sepetindeki bir aylık ortalama artış oranı ise % 5,49.2022 Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen % 182,20 oranındaki artış baz alınarak yıl sonu için yapılan simülasyonda, Tüketici Birliği Federasyonu market Endeksindeki artışın % 223,20 civarında olacağı öngörülüyor.