Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü istifa etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla göreve getirilen Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti.





Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile anlaşamadığını gerekçe gösterip önceki gün şirket yönetim kurulu toplantısında helallik isteyerek görevinden ayrıldı.





2020 yılında dönemin Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Market’in başına geçmişte ortağı olduğu firmaların ürettiği hileli ürünlerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tam 15 defa ifşa edilmiş firma ortağı Yavuz Mehmet Bulut atanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile tağşiş listesinde yer alan genel müdür Yavuz Mehmet Bulut görevden alınarak yerine Bayramali Yıldırım atanmıştı.

