Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Kredi Marketleri 2 yıllık kıymayı fahiş karla satışa koydu /23 Mayıs 2022 14:30

Tarım Kredi Marketleri 2 yıllık kıymayı fahiş karla satışa koydu

Et ve Süt Kurumu’nun 2020’de üretip stokladığı ve son tüketim tarihine 10 ay kalan kıyma konservesini Tarım Kredi marketleri yüzde 30 kârla satışa koydu.

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Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları AKP iktidarının en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Bununla birlikte iktidarın şikayetçi olduğu konuları devlet kurumları uyguluyor. Son olarak Et ve Süt Kurumu'nun stokçuluk yaptığı, onun mallarını satan Tarım Kredi Marketleri'nin ise fahiş zam uyguladığı ortaya çıktı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından stokçuluğu kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini açıklamıştı. Nebati, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" demişti.

Kamuya ait Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 2020’de ürettiği 800 gramlık dana kıyma konserveleri son tüketim tarihine 10 aydan az bir süre kalan yine kamuya ait Tarım ve Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde ortaya çıktı. Üretim tarihi 4 Nisan 2020 olan konserve kıymaların son tüketim tarihi ise Nisan 2023. Market ürünlerin üzerine yüzde 30 kâr koyarak satıyor. 



KOOPERATİF YÜZDE 30 KÂRLA SATIYOR
Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde KDV dahil satış fiyatı 31 lira 10 kuruş olan 800 gramlık dana kıyma konservenin fiyatı Tarım ve Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde ise yüzde 30’a yakın kârla satılıyor. Market raflarında ‘fırsat’ ürünü olarak yer alan kıymanın fiyatı ise 39 lira 90 kuruş olarak belirlendi. ESK bu kıymaları ürettiği Nisan 2020’de kıymanın kilogram fiyatı İstanbul’da 53 TL civarındaydı. Marketin sattığı ürünün bugün kilogram fiyarı ise 49,88 TL oldu.

ÜRETİLDİĞİ ZAMANDAN BU YANA FİYAT YÜZDE 180 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 Aralık’ta 46.2 TL olan dana etinin kilosu, 2020 Aralık’a kadar yüzde 10.3 zamlanarak 51 TL’ye çıktı. Et ve Süt Kurumu (ESK) verilerine göre de perakende kıyma fiyatları İstanbul’da 2021 Şubat’ta yıllık bazda yüzde 15.5 zamlanarak 49.1 TL’ye çıktı. 2022 Mayıs ayına geldiğimizde ise dana kıymanın kilogram fiyatı 150 TL’yi aştı. Ancak İstanbul’da kasap ya da marketlerde satılan kıyma fiyatları 160-165 TL’ye kadar yükseliyor. Et ve Süt Kurumu kıymaları ürettiği günden bugüne fiyat yüzde 183 artış kaydetti.

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