Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Kredi Marketler'in zararı 40 kat arttı /29 Mayıs 2020 10:38

Tarım Kredi Marketler'in zararı 40 kat arttı

Kurumdaki yüksek maaşlarla gündeme gelen Tarım Kredi Marketler’in 2019 yılındaki zararının 2018 yılına göre 40 kat artarak 40 milyon 880 bin lira olduğu açıklandı.

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Tarım Kredi Marketler’in kâr-zarar durumuyla ilgili olarak bugüne kadar kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmıyordu. 2019 yılı sonu itibariyle yurt içinde toplam 32 marketi bulunan Tarım Kredi Birlik A.Ş.'nin 2018 yılında 990 bin lira zarar ettiği ve market sayısı arttıkça zararının da katlanarak arttığı ortaya çıktı.

Milli Gazete'den Sedat İnan'ın haberine göre, Tarım Kredi Marketler’in, 2019 yılındaki zararı 2018 yılına göre 40 kat arttı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan faaliyet raporuna göre birlik, 2019 yılında 40 milyon 880 bin lira zarar açıkladı.

SPK raporunda ayrıca çiftçiden alınan ürünler arasında patates ve soğanın bulunmadığı da görüldü. 
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