Tarım Kredi Marketleri'ni de batırdılar: 1200 işçi işten çıkarılacak

Ekonomik krizin faturasını bir kez daha emekçiler ve üreticiler ödüyor. İktidarın “yerli ve milli çözüm” olarak sunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat alışveriş yaparak reklamını yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde işler yolunda gitmiyor.



Gıda fiyatlarını düşürmek iddiasıyla kurulan ve kamu kaynaklarıyla desteklenen bu zincir, 2025 yılının ilk yarısında 2.5 milyar TL’yi aşkın zarar etti. Şimdi ise zararın bedelini marketlerde çalışan emekçiler ve krediye ulaşamayan çiftçiler ödüyor.



Tarimdanhaber.com’un haberine göre, Tarım Kredi Marketlerinde ciddi bir tasfiye süreci başlatıldı. Market personeli ve iştiraklerdeki yaklaşık 1200 çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi. Aynı zamanda Tarım Kredi’nin diğer iştiraklerinde de benzer bir “tasarruf operasyonu” gündemde. Zararın faturası emekçilere kesilirken, yöneticilere aktarılan yüksek maaşlar ise dikkat çekiyor.



Yönetim koltuğundaki AKP’lilere 100 bin lira maaş

Tarım Kredi’nin üst kademesi, AKP’li bürokratlar ve eski milletvekilleriyle dolu. Yönetim kadrosunda yer alan isimler arasında Hüseyin Aydın (Varlık Fonu, Ziraat Bankası, Turkcell), Adem Darımla, İsmail Can, Fikret Oy, Zeynep Müjde Sakar, Hasan Fehmi Kinay ve Kazım Erten gibi AKP bağlantılı birçok isim bulunuyor. Bu yöneticilere 100 bin TL’yi aşan maaşlar ve 70 bin TL’ye varan huzur hakları ödenirken, işçiler birer birer kapının önüne konuluyor.



Zararın bedelini çiftçi ödüyor



En dikkat çekici noktalardan biri ise oluşan devasa zararın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından karşılanması. Yani çiftçinin üretim için kullanması gereken kaynak, zararda olan market zincirini ayakta tutmak için harcanıyor. Kooperatifin öz kaynakları erirken, çiftçinin krediye erişimi de her geçen gün zorlaşıyor.



Tarım Kredi’nin çiftçilere sunduğu kredi olanakları da yıllar içinde daraltıldı. 2020 yılında yalnızca imza ve kefil ile 25 bin TL kredi alabilen çiftçiler, artık taşıt rehni vermelerine rağmen 200 bin TL’ye ulaşamıyor. Enflasyonun hızla arttığı, kuraklığın üretimi vurduğu bir dönemde, çiftçinin eli kolu bağlanıyor. Ayrıca, Tarım Kredi kredilerinde uygulanan ve ilk 300 bin TL için geçerli olan Hazine faiz desteği, 3 yıldır artırılmadı. Enflasyon yüzde 100’ü aşarken, çiftçiye sunulan indirim yerinde sayıyor.



“Genel Müdür neden adım atmıyor??”



Çiftçiler, üretim maliyetlerinin katlandığı bu süreçte Tarım Kredi’nin sesini duyamamaktan şikayetçi. "Genel Müdür neden bu konuda adım atmıyor?" sorusunu soran üreticiler, kamu kaynaklarıyla desteklenen bu kurumun kendi ihtiyaçları yerine siyasi kadroların maaşları ve zarar eden marketler için kullanılıyor olmasına tepkili.



Kaynak: tarimdanhaber.com