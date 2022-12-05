Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarım Kredi marketleriyle zincir marketler arasındaki 'Dev' fiyat farkı!.. /05 Aralık 2022 12:18

Tarım Kredi marketleriyle zincir marketler arasındaki 'Dev' fiyat farkı!..

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fiyatları kasıtlı yükselterek enflasyonun sorumlusu olarak suçladığı ve yandaş medya tarafından ‘üç harfliler’ olarak hedef gösterilen zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatıyla Tarım Kredi Marketleri’ndeki ürünlerin fiyatı arasında 20 kuruş fiyat farkı olduğu ortaya çıktı.

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ANKA’nın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla indirim yapan Tarım Kredi Market ile bir zincir marketin fiyatlarını karşılaştırdı.

Her iki marketten de 25 çeşit temel ihtiyaç ürünü alışverişi yapan Bakırlıoğlu, “İki market arasındaki fark sadece 20 kuruş. Ürünler arasındaki fiyat farkları kuruşlarla ifade edilecek kadar birbirine yakın. Madem marketler zam yaparak enflasyonun artmasına neden oluyor, o zaman Tarım Kredi Market neden aynı fiyat politikası uyguluyor? Bu durumda kime inanacağız” diye sordu.



Vehbi Bakırlıoğlu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketlerini gezen, ‘Fiyatlar gayet uygun’ diyen, temel ürünlerde indirim talimatı veren, ‘Market sayısını arttırın’ diyen Cumhurbaşkanı’na mı inanacağız? Yoksa üç harfli marketleri fiyat artışlarının sebebi olarak gören, hatta ‘F.TÖ’cü’ ilan eden Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Bahçeli’ye mi? Zincir marketlerin enflasyonun nedeni olarak gösterilmeleri, iktidarın ve küçük ortağının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Eğer marketlerin sorumluluğu varsa ilk sırada Tarım Kredi Market yer alır. Düşük TL-yüksek kur politikası ve yüksek enflasyon, tüm ürünlerin üretim maliyetlerinin artmasına, dolayısı ile market fiyatlarının zamlanmasına neden olmaktadır. Ekim ayı tüketici enflasyonu yüzde 85, üretici enflasyonunu ise yüzde 157 olarak açıklandı. Önümüzdeki aylarda üretici enflasyondan dolayı her şeye zam gelecek.”
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