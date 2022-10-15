Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarım Kredi ‘nas’ diyemedi faizden köşeyi döndü! /15 Ekim 2022 11:41

Tarım Kredi ‘nas’ diyemedi faizden köşeyi döndü!

Altı ayda 16,9 milyon TL kâr ettiği ortaya çıkan Tarım Kredi Market’in faiz giderleri dev boyutlara ulaştı. Kurumun, 2021 yılına oranla yüzde 250 artan altı aylık faiz giderinin 132,4 milyon TL olduğu belirlendi.

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BirGün'den Mustafa Bildircin'İn haberine göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in faiz gideri görülmemiş miktarlara ulaştı. Yurttaşın ucuza ürün alabilmesi amacıyla kurulduğu savunulan şirketin 2021’in ilk yarısında 37,8 milyon TL olan faiz giderleri toplamının 2022’nin ilk yarısında 132,4 milyon TL’ye fırladığı öğrenildi. Ödenen faizin 57,9 milyon TL’sini banka kredilerinden kaynaklı faizler oluşturdu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kâr amacı gütmüyor” açıklamasına karşın 2022’nin ilk yarısında 16,6 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in Ocak-Haziran 2022 dönemindeki faiz gideri, 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 250 arttı.

FİNANSMAN GİDERİ 132,4 MİLYON TL

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in Ocak-Haziran 2022 dönemine yönelik mali verileri Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirildi. Veriler, şirketin finansman giderlerindeki faizin oluşturduğu ağırlığı bir kez daha gözler önüne serdi.
Şirketin, Ocak 2022’de başlayan ve 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren dönemde toplam 132 milyon 454 bin 714 TL finansman giderine imza attığı tespit edildi. Tamamı faiz ödemelerinden oluşan finansman giderinin detayları da malî veriler ile paylaşıldı.
Buna göre, banka kredileri faiz ve komisyon ödemeleri için 2022’nin ilk yarısında Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in kasasından 57 milyon 966 bin 156 TL çıktı. 2021 yılının aynı döneminde banka kredileri faiz ve ödemeleri için harcanan paranın ise 13 milyon 360 bin 65 TL olduğu bildirildi.



KİRALAMA FAİZİ 60 MİLYON TL

Şirketin, banka kredileri için ödediği 57,9 milyon TL’nin yanı sıra diğer faiz giderleri şöyle:

TFRS 16 kapsamında (Kiralamalardan kaynaklanan) faiz giderleri: 60 milyon 94 bin TL

Vade farkı giderleri: 6 milyon 692 bin TL

Havale, EFT ve komisyon giderleri: 7 milyon 322 bin TL

Kıdem tazminatı faiz giderleri: 375 bin 278 TL
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