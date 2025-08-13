Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Kredi zarar ediyor ama yöneticilerin cebine para doluyor /13 Ağustos 2025 11:01

Tarım Kredi zarar ediyor ama yöneticilerin cebine para doluyor

Tarım Kredi Market, sürekli olduğu gibi 2025’in ilk 6 ayında da 1,5 milyar TL zarar etti. Fahiş zarara rağmen yöneticilerine altı ayda 12,9 milyon lira maddi menfaat sağlayan şirket, 1,6 milyar liralık öz kaynak kaybı yaşadı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi'nin Ocak-Haziran 2025 dönemine ilişkin bağımsız mali denetim raporu tamamlandı. Bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan rapor, şirketin yılın ilk yarısında yüksek zarar açıkladığını ve öz kaynaklarında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Rapor verilerine göre Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2025'in ilk altı ayında satışlardan toplam 29 milyar 47 milyon TL gelir elde etti. Satışların maliyeti 25 milyar 544 milyon TL olarak kaydedilirken, pazarlama giderleri ise 7 milyar 20 milyon TL'yi buldu. Gelir-gider dengesizliği sonucunda şirket, yılın ilk yarısında 1 milyar 563 milyon 931 bin TL net dönem zararı açıkladı.

BORÇLARI DAĞ GİBİ BİRİKTİ
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre şirketin finansal faaliyetlerine ilişkin veriler, yüksek tutarlı faiz ödemelerini de ortaya çıkardı. İlk altı ayda 1 milyar 382 milyon TL'lik faiz ödemesi yapılırken, kısa vadeli banka kredi borçları 4,6 milyar TL'ye, uzun vadeli banka kredi borçları ise 2,7 milyar TL'ye ulaştı.

ÖZ KAYNAKLARDA GERİLEME
Şirketin öz kaynaklarında da belirgin bir erime de rapora yansın. 2024 yılında 3 milyar 999 milyon TL olan toplam öz kaynak, Haziran 2025 itibarıyla 2 milyar 425 milyon TL'ye geriledi.

ŞİRKET ZARAR EDİYOR YÖNETİCİLER ETKİLENMİYOR
Denetim raporunda, şirketin 1,5 milyar TL'lik zarar açıklamasına rağmen üst düzey yöneticilerine sağlanan maddi menfaatlerde artış yaşandığı da belirtildi. 2024'ün ilk yarısında 7,1 milyon TL olan yönetici ödemeleri, 2025'in aynı döneminde 12,9 milyon TL’ye yükseldi.
