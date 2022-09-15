Samanyolu Haber /Gündem / Tarım üretici enflasyonu aylık yüzde 4,34 azaldı /15 Eylül 2022 23:54

Tarım üretici enflasyonu aylık yüzde 4,34 azaldı

Tarım ÜFE, Ağustos'ta yıllık yüzde 142,42 artarken, aylık yüzde 4,34 azaldı. Temmuz ayında yüzde 158 ile en yüksek seviye kaydedilmişti.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Tarım ürünleri üretici fiyatları, ağustos ayında geçen ay gördüğü zirvesinin ardından geriledi. Tarım ÜFE, Ağustos'ta yıllık yüzde 142,42 artarken, aylık yüzde 4,34 azaldı. Temmuz ayında yüzde 158 ile en yüksek seviye kaydedilmişti.

TÜİK verilerine göre, Tarım-ÜFE'de ağustos ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 99,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış yaşandı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,99 artış kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarım üretici enflasyonu aylık yüzde 4,34 azaldı Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:23:11