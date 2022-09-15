Tarım üretici enflasyonu aylık yüzde 4,34 azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyatları, ağustos ayında geçen ay gördüğü zirvesinin ardından geriledi. Tarım ÜFE, Ağustos'ta yıllık yüzde 142,42 artarken, aylık yüzde 4,34 azaldı. Temmuz ayında yüzde 158 ile en yüksek seviye kaydedilmişti.TÜİK verilerine göre, Tarım-ÜFE'de ağustos ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 99,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış gerçekleşti.Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış yaşandı.Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,99 artış kaydedildi.