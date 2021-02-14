Samanyolu Haber /Gündem / Tarım ürünleri ithalatında Cumhuriyet tarihi rekoru /14 Şubat 2021 10:12

Tarım ürünleri ithalatında Cumhuriyet tarihi rekoru

Türkiye geçtiğimiz yıl yıl tarım ithalatına 9.5 milyar dolar ödedi. Son 18 yılda tarım ithalatına harcanan para ise 114 milyar dolar oldu.

SHABER3.COM

Türkiye sadece 2020'de 22 bin 500 ton çay da ithal ederek 45 milyon 636 bin dolar ödedi. Geçen yıl 506 bin ton kırmızı mercimek için ise 241 milyon 556 bin dolar harcandı.

“Çiftçiye destek verin”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “2018 yılında 9 milyar dolar olan ithalat 2020'de 9 milyar 500 milyon doları aştı. Türk Lirası karşılığı 66 milyarı buldu. Bu Cumhuriyet döneminin ithalat rekorudur. Çiftçimize verilmeyen destekler yabancı şirketlere ithalat nedeniyle aktarıldı” dedi.


Bankalara borç 129 milyarı geçti

Çiftçiliğe devam edenlerin borç batağına saplandığını savunan Sarıbal, “Sayıları 2 milyon 100 bin civarına düşen çiftçinin sadece bankalara borcu 129 milyar lirayı geçti. Bu borcun 5 milyarı takipte. Çiftçinin tarlasına, traktörüne, ineğine haciz geldi'” dedi ve şunları söyledi:

“Tarımda birkaç ürün dışında tamamen dışa bağımlı hale geldik. Çiftçimizden aldığımızın çok üzerinde fiyatlarla ithalat yapıyoruz. Destek almayan, ürettiğinden para kazanamayan çiftçi borç yükü altında eziliyor. Haciz kıskacında ve  tarlasını, hayvanını satıp kaçıyor. Bu yıl daha da pahalı ürün tüketeceğiz''

“Gıda fiyatları daha da artacak”

Türkiye'de gübre ithalatına 20 milyar dolar harcandığını, gübre fiyatlarındaki artışın son bir yılda yüzde 90'a ulaştığını kaydeden Sarıbal, Acil önlemler alınmaz ise artan maliyetler karşısında ya çiftçi gübre kullanımını düşürecek ve üretim azalacak ya da yüksek maliyetlere katlanacak ve gıda fiyatları daha da artacak” dedi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarım ürünleri ithalatında Cumhuriyet tarihi rekoru Sonraki Haber >>

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

"Karantinadayken duruşmaya gitmedim diye yakalama kararı çıkardılar"

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:17