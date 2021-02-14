Tarım ürünleri ithalatında Cumhuriyet tarihi rekoru

Türkiye sadece 2020'de 22 bin 500 ton çay da ithal ederek 45 milyon 636 bin dolar ödedi. Geçen yıl 506 bin ton kırmızı mercimek için ise 241 milyon 556 bin dolar harcandı.





“Çiftçiye destek verin”





CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “2018 yılında 9 milyar dolar olan ithalat 2020'de 9 milyar 500 milyon doları aştı. Türk Lirası karşılığı 66 milyarı buldu. Bu Cumhuriyet döneminin ithalat rekorudur. Çiftçimize verilmeyen destekler yabancı şirketlere ithalat nedeniyle aktarıldı” dedi.









Bankalara borç 129 milyarı geçti





Çiftçiliğe devam edenlerin borç batağına saplandığını savunan Sarıbal, “Sayıları 2 milyon 100 bin civarına düşen çiftçinin sadece bankalara borcu 129 milyar lirayı geçti. Bu borcun 5 milyarı takipte. Çiftçinin tarlasına, traktörüne, ineğine haciz geldi'” dedi ve şunları söyledi:





“Tarımda birkaç ürün dışında tamamen dışa bağımlı hale geldik. Çiftçimizden aldığımızın çok üzerinde fiyatlarla ithalat yapıyoruz. Destek almayan, ürettiğinden para kazanamayan çiftçi borç yükü altında eziliyor. Haciz kıskacında ve tarlasını, hayvanını satıp kaçıyor. Bu yıl daha da pahalı ürün tüketeceğiz''





“Gıda fiyatları daha da artacak”





Türkiye'de gübre ithalatına 20 milyar dolar harcandığını, gübre fiyatlarındaki artışın son bir yılda yüzde 90'a ulaştığını kaydeden Sarıbal, Acil önlemler alınmaz ise artan maliyetler karşısında ya çiftçi gübre kullanımını düşürecek ve üretim azalacak ya da yüksek maliyetlere katlanacak ve gıda fiyatları daha da artacak” dedi.



