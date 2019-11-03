Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarım ürünlerine sınırsız ithalat yolda /03 Kasım 2019 10:40

Tarım ürünlerine sınırsız ithalat yolda

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne, patates ve soğan dahil her türlü tarımsal ürünü İhale Kanunu’na tabi olmaksızın ithal etme yetkisi verilmesini öngören madde vergi paketine ilave edildi. Alfabedeki harfler bitince TMO’ya ayrıcalık ‘aa’ bendiyle verildi

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Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) her türlü tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmaksızın yurtiçinden veya yurtdışından satın alma yetkisi veriliyor. TMO bu ayrıcalıklı madde sayesinde soğan, patates ve domates de dahil her türlü tarımsal ürünü ihale yasasının hükümlerine uymaksızın dilediği anda ithal edebilecek. Konut alım satımından konaklamaya kadar birçok alanda vatandaşa ciddi vergi yükleri getiren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. TMO'yu ihale mevzuatının dışına çıkaran madde hem ‘alfabe' hem de tarımsal ürün ithalatı nedeniyle sert tartışmalara neden oldu.

Z BENDİ YETMEDİ

Sürekli değiştirilen ve yeni yeni istisna maddeleri eklenerek adeta boşa çıkarılan İhale Kanunu'nda en son istisna, alfabenin son harfi olan (z) harfi de kullanılarak Merkez Bankası'na verilmişti. Alfabede harf kalmadığı için istisnaların da son bulacağı umut edilirken yeni istisna mevzuata, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına (z) bendinden sonra gelmek üzere (aa) bendi eklenmiştir” cümlesiyle girdi. (aa) bendinde TMO'nun ihale mevzuatı dışına çıkarılma gerekçesi, “üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması” diye ifade edildi.  TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, İhale Kanunu'na uyulması nedeniyle TMO'nun çok hızlı bir şekilde ihale açıp tarımsal ürün ithal edemediğini belirtirken, yeni düzenleme sayesinde çok daha kısa süre içinde tarımsal ürün ithal edebileceklerini söyledi. Güldal, ihalelerle en çok hububat ithalatı yaptıklarını belirtirken, Cumhurbaşkanı'nın yetki vermesi halinde TMO'nun her türlü tarımsal ürünü ithal edebileceğini söyledi.


Düzenlemeye sert tepki gösteren CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, istisnalar konusunda alfabedeki son harfin Merkez Bankası için kullanıldığını hatırlatırken, “Kanun maddelerinde a, b, c, d, e, f, g… z hepsi bitti. Şimdi de ‘aa' maddesi ekliyoruz” dedi. AKP'li milletvekillerinin gülmesi üzerine Bekaroğlu, “Gülmeyin, oturup ağlayın. Sizin bu ülkenin idari yapısında yaptığınız tahribat onlarca yıl düzeltilemeyecek. 24 adet kanun çıkararak İhale Kanunu'nda 193 tane değişiklik yaptınız. İhale kurallarına uymayacaksanız yasayı kaldırın gitsin” dedi.

‘Tarlalarımız boş duruyor'
İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da, TMO'nun yurt dışından tarımsal ürün ithal etmesine de böylesine hızlı ithalat yetkisi almasına da gerek olmadığını belirtirken, “Tarlalar boş duruyor, TMO ithalat yetkisi alıyor. Bakın tam ekim zamanı. Neye ihtiyacınız varsa, neyi ithal etmek istiyorsanız bugün ekin mayısta, haziranda biçin. İthalat yapmayın” dedi.
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