Tarım ürünlerinin fiyatı daha da artacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada yurt içerisindeki yüksek gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, “Üretici fiyatlarını ve ihracatı baskılayarak gıda enflasyonunu düşüremeyiz” şeklinde konuştu.





Gıda enflasyonunu düşürebilmek için yapılması gerekenlerin belli olduğunu belirten Bayraktar, “Bunun için her şeyden önce enflasyona neden olan faktörleri göz önüne almamız gerekiyor” dedi.





İhtiyaç ve politika araçlarının belirlenmesi, çözümler üretilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, “Yine ihracata kısıtlama getirme kısa vadede sonuca ulaşsa da orta ve uzun vadede ihracat pazarlarının kaybedilmesine ve ürün arzının azalmasına neden olacaktır” ifadelerini kullandı.





‘GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞMEDEN ÜRETİCİ MALİYETLERİ DÜŞMEZ’

Gıda fiyatlarında yaşanan artışların ve fiyatlardaki dalgalanmaların, özellikle gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde gıdaya erişimi zorlaştırdığını hatta kimi zaman imkânsız hale getirdiğini kaydeden Bayraktar, gıda fiyatlarındaki artışa çözüm bulmanın kolay olmayacağını belirterek, bu noktada üzerinde durulması gereken sektörün tarım olduğunu ifade etti.





Son aylarda gıda enflasyonuna sebep olan en önemli etkenlerden birisi olarak tarım üretici fiyat endeksinde aşırı artışları ön plana çıkaran Bayraktar, “Bu durum, tarımsal üretimdeki maliyet yüksekliğinin neticesidir. Yurtdışına büyük oranda bağımlı olduğumuz, mazot, gübre, zirai ilaç ve yem gibi girdiler tarımsal üretimde en önemli maliyet unsurlarıdır. 2022 yılıyla birlikte döviz kurlarındaki önemli artışlar bu maliyetleri de artırdı” dedi.

Bu maliyet unsurlarının yanında sulama ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarındaki artışlara da değinen Bayraktar, “Girdi fiyatlarında düşüş sağlanmadan üretici fiyatlarında düşüş sağlanması mümkün değildir. Pahalı girdilere ulaşamamanın neticesinde verim düşüklüğü ve yetersiz üretim de üretici fiyatlarının artışını getiriyor. Girdilerin üreticilerimize makul fiyatlardan temin edilmesi tüketiciye yansıyarak gıda enflasyonun azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.





