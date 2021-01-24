Samanyolu Haber /Gündem / Tarım ve Orman Bakanlığı GDO'lu hayvan yemlerinin önünü açtı /24 Ocak 2021 10:12

Tarım ve Orman Bakanlığı GDO'lu hayvan yemlerinin önünü açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 3 yeni GDO'lu hayvan yemine onay veridi

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 2 soya ve bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

Milliyet'in haberine göre konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, bu ürünlere ilişkin 'ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı' başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.
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