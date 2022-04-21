Samanyolu Haber /Sağlık / Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kinder' kararı /21 Nisan 2022 19:43

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kinder' kararı

Avrupa'da salmonella bakterisi nedeniyle toplatılan Kinder ürünleri için Türkiye'de de yeni bir karar alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Avrupa'daki bazı ülkelerde içerisinde salmonella bakterisi tespit edildiği için toplatılan Kinder ürünleriyle ilgili Türkiye'de de yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Söz konusu bakterinin Türkiye'de bulunan ürünlerde görülmediğinin ifade edildiği açıklamada toplatma kararı da açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisinin, Türkiye'deki ürünlerde görülmediği duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilişkin bildirim yapıldığı belirtilerek, "Tüketicilerimiz gıdayla ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet sunan; Alo Gıda 174 veya '0501 1740 174' WhatsApp ihbar hattına bildirebilirler" ifadesine yer verildi.
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