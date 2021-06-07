Samanyolu Haber /Gündem / Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan nişasta bazlı şeker açıklaması /07 Haziran 2021 21:47

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan nişasta bazlı şeker açıklaması

Hali hazırda yüzde 2,5 olan nişasta bazlı şeker kotasının artırıldığı yönündeki iddialar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında yapılan bir açıklamayla yalanlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı nişasta bazlı şekerde mevcut yüzde 2,5'lik kota uygulamasında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

5 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ilgili olarak çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, yönetmelikle bu kotalara ilişkin yeni bir düzenleme getirilmediği ve nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e çıkarılmasının söz konusu olmadığını ifade edildi.

Açıklamada, nişasta bazlı şeker kotalarının ne kadar olacağının 4634 sayılı Şeker Kanunu ile düzenlendiği hatırlatılırken Cumhurbaşkanı kararıyla kotaların yüzde 50 artırılabilmekte ve azaltılabilmekte olduğu belirtildi.

İlgili kotalar 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ülke toplam kotasının yüzde 2,5'i olarak belirlenerek yüzde 50 azaltılmıştı. Ayrıca tahsis edilen kotaların en az yüzde 50'sinin glukoz olarak kullanılması hükme bağlanmıştı.
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