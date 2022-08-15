Tarımda enflasyon yıllık yüzde 157 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, istatistiklerini yayımladı. TÜİK'e göre Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %157,89, aylık %5 arttı.Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın Aralık ayına göre %108,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,39 artış gerçekleşti.Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,66 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,78 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %25,09 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde %1,02, tek yıllık bitkisel ürünlerde %4,94 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,29 artış gerçekleşti.Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %74,57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve %75,65 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %256,06 ile lifli bitkiler ve %201,62 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.