'Tarımda yeni krizi tetikleyebilir' uyarısı

Son dönemde elektrik ücretlerine gelen zamlarla birlikte üreticinin de maliyetleri katlanmaya devam ediyor.





Bu duruma dikkat çeken ve konuyla ilgili bir Meclis araştırması yapılmasını da talep eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, “Bu kriz, tarımda gizli maliyet olarak değerlendirilen sulama sisteminde kullanılan elektriğe gelen fahiş zamlardır. Hali hazırda ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak noktasında hükümet tarafından zorda bırakılan çiftçimiz, ekstra elektrik maliyetleri nedeniyle daha da derinleşen bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.







MECLİS ARAŞTIRMASI TALEBİ



Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, elektriğe yapılan fahiş zamlar sonucu yaşanması muhtemel tarımsal sulama sorunlarının araştırılıp incelenmesi, çiftçinin mağduriyetinin tespit edilip giderilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, elektriğe yapılan fahiş zamlar sonucu yaşanması muhtemel tarımsal sulama sorunlarının araştırılıp incelenmesi, çiftçinin mağduriyetinin tespit edilip giderilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

“ÇİFTÇİNİN SORUNLARI DERİNLEŞTİ”





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde su kaynaklarının yönetimi ve tarımsal sulamanın önemine dikkat çeken Ünver, “Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ücretlendirmesinde takip edilen yöntem ve izlenen politikalar, kuraklık ve pandemi nedeniyle hiç olmadığı kadar zor zamanlardan geçen üreticinin canını yakmakta, toprağından kopmasına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, enflasyonun kontrol edilemez yükselişi, üretimin hemen her alanında dışa bağımlı politikaların benimsenmesi ve kuraklık sorunu nedeniyle büyük zarar eden tarım sektörünün başka bir krizle karşı karşıya kaldığını ifade eden Ünver: “Bu kriz, tarımda gizli maliyet olarak değerlendirilen sulama sisteminde kullanılan elektriğe gelen fahiş zamlardır” diye konuştu.Ünver “Hali hazırda ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak noktasında hükümet tarafından zorda bırakılan çiftçimiz, ekstra elektrik maliyetleri nedeniyle daha da derinleşen bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.