Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan böyle tepki gösterdi: Yazıklar olsun /31 Mart 2022 20:45

Tarkan böyle tepki gösterdi: Yazıklar olsun

Milas'ta maden araması için sökülen zeytin ağaçları vatandaşların tepkisini çekerken, Tarkan da sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

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Milas bölgesinde maden araması için zeytin ağaçlarının sökülmesi konusu gündemin ön sıralarına yerleşti.

Bölgedeki vatandaşlar ağaçların sökülmesine tepki gösterirken Tarkan da konuya sosyal medya üzerinden dahil oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasının ardından Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji, Akbelen’de harekete geçti.

Şirket bölgede yaklaşık 30 zeytin ağacını söktü, yurttaşların tepkisi sonrası söküm işlemi geçici olarak durduruldu.

Zeytin ağaçlarının kesilmesinin ardından Megastar Tarkan da sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Tarkan, "Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun." paylaşımında bulundu. "Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı artık. Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kestiğini unutuyor. Tüm dünyada durum aynı," diye yazan Tarkan, "Doğa bitiyor. Sonumuz hayır ola. #zeytinimedokunma #zeytinliktaşınmaz" ifadelerine yer verdi.

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