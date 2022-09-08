Tarkan’ın sahne alacağı platform çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

TARKAN'IN DA SAHNE ALACAĞI GÖRKEMLİ ŞOVLAR HAZIRLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin işgalden kurtuluşunun 100. Yıldönümünü kutlamalarını 24 Ağustos'ta Büyük Taaruz'un başladığı Afyonkarahisar'ın Dereçine beldesinden start vermişti. Tunç Soyer, 9 Eylül akşamı ise Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en görkemli kutlamasına hazırlandıklarını açıklamıştı. Bu bağlamda, sekiz bölümden oluşacak, artırılmış gerçeklik destekli interaktif tiyatral şov yapılması planlandı. Yaklaşık 40 dakika sürecek bu şovun ardından pop müzik yıldızı Tarkan konseri için de hazırlıklara girişildi. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu görkemli etkinlik için 1300 metrekarelik led ekranların yerleşik olduğu 1 orta kule ve 6 yan kuleyle izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılması amaçlandı. 6 gündür devam eden sahne kurulumunun son aşamasında ön truss kırıldı ve ana platform gürültüyle çöktü.

TRUSS AŞIRI YÜKÜ TAŞIYAMADI





Çöküş; Tarkan, orkestra ve dansçıların yer alacağı sahnenin merkezine doğru gerçekleşti. Olay yerinde bulunan, sahne sistemleri uzmanı Seçkin Öner, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Öner, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Ana sahne organizasyonunu üstlenen firma bu alanda sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en iyi kuruluşlarından biridir. Nasıl böyle bir şey olduğu konusunda şaşkınız. Gördüğüm kadarıyla ana sahnenin ön kısmındaki truss üzerinde ışık, hoparlör ve dahili led ekranlar yaklaşık 15 ton ağırlığındaydı. Şiddetli rüzgar da yoktu. Truss bu yükü taşıyamamış olmalı” dedi.





“TARKAN'IN HAYATTA KALMASI MUCİZE OLURDU, İZDİHAM YAŞANIRDI”





Çökmenin, Tarkan ve orkestrasıyla dansçıların yer alacağı merkeze doğru olduğunu belirten Öner, “Bu durumda hayatta kalmaları mucize olurdu. Ayrıca, çökmenin kalabalıkta yaratacağı panikle izdiham oluşabilir, insanlar can havliyle birbirini ezebilirdi. İyi ki konser akşamında olmadı. Olay esnasında personelin tamamına yakınının yemek molasında olması da çok büyük şans. Kelimenin tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz” diye konuştu.





ŞİMDİ NE OLACAK





Fakat, yüzbinlerce insanın ilgiyle beklediği etkinliğe 48 saatten az bir zaman kala platform çökünce “Şimdi ne olacak” sorusu gündeme geldi. Tunç Soyer'ın olayın ardından ilgili bürokratları ve uzmanlarla gece kriz masası oluşturarak hızla yeni bir çözüm arayışına girdiği belirtildi.





TARKAN: KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ





Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, yaşananlara çok üzüldüğünü, konserin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tarkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.





“İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız.”







