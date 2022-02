Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı

Sputnik Türkiye'de yer alan hanere göre son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.





"Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı. Söz-müziği Tarkan'a ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaptı.

Gün doğmadan neler doğar bilirim





Hep köşeye sıkıştırmadı mı?Daha önce de sankiSırtımızdan vurmadı mı?Bu kaçıncı darbe ilk değil kiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var, bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanDayan, çoğu gitti azı kaldıYapma! Güze, kışa boğma yazınıYakındır sabrın zaferiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içini Biz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanÇok uzattın vallahi bıktıkBi durmadın vermedin ki amanHadi yeter artık fena bunaldıkDüş babam artık düş yakamızdanVar bir hayır her şerde dedikOturduk bir dolu ders de çıkarttıkAma yeter artık, anladık tamamDüş babam artık düş yakamızdanBeni sorarsanBen de iyi değilim pekKalmadı eski neşem hiçTadım tuzum yok pekDar dar dar geliyorRuhuma bedenimHar har yanıyorumKüle dönmek üzereyimBi suyun akışındayımBi gidiyorum tersineBi arkadaşım ümitleBi aram açık kaderleLakin sabrın sonu selamettir beklerim