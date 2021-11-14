Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan'dan kadın cinayetleri tepkisi /14 Kasım 2021 23:54

Tarkan'dan kadın cinayetleri tepkisi

Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine bir tepki de ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi.

SHABER3.COM

Türkiye, her sabah bir başka kadın cinayeti veya kadına yönelik şiddet haberine uyanıyor... Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun sosyal medyadan duyurduğu verilere göre; geçtiğimiz 6 günde 8 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Son olarak, iş seyahati için geldiği İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz, ülkeyi yasa boğdu.

Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili soruşturma sürerken; bir taraftan yaşananlara ilişkin her kesimden tepki gelmeye de devam ediyor. Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen ünlü sanatçı Tarkan oldu.

"YETTİ ARTIK!"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, kadın cinayetlerine yönelik tepkisini "Yetti artık" diyerek sert bir şekilde dile getirdi.

Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya duracak, ya duracak bu cinayetler. Bu böyle gitmez, gitmeyecek. Kadınları koruyan yaptırıcı yasalar çıkana kadar direneceğiz. Yetti artık..."
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