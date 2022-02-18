Samanyolu Haber /Medya / Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili RTÜK iddiası /18 Şubat 2022 21:51

Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili RTÜK iddiası

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün Sezen Aksu tartışmaları sonrası sanatçının şarkılarının yayınlanmaması talimatını verdiğini hatırlatarak aynı sınırlamanın Tarkan için de yapılabileceğini belirtti.

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Evrensel'de yer alan habere göre Tarkan’ın son şarkısı ‘Geççek’ yayınlandığı anda gündeme oturdu.

Birçok kişi tarafından paylaşılan şarkının sözleri, iktidara yakın isimler tarafından hedef alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün Sezen Aksu tartışmaları sonrası sanatçının şarkılarının yayınlanmaması talimatını verdiğini hatırlatarak aynı sınırlamanın Tarkan için de yapılabileceğini belirtti.

“RTÜK SARAY’DAN TALİMAT BEKLİYOR”

Taşçı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "RTÜK, sevgili Tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan 'Muhatabım Sezen Aksu değildir' deyince de açığa düşmüştü" dedi.
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