Tartışılan düzenleme 'etki ajanlığı' geri mi geliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim itibariyle yeni yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis'in gündeminde başta yeni anayasa olmak üzere önemli konular var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un dönem başlamadan önce yeni anayasa yapımı ile ilgili Meclis’te grubu bulunan partilere bir çağrı daha yapması bekleniyor.







ÖNEMLİ KANUNLAR BEKLİYOR

Gazete Duvar'a yer alan habere göre Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak yasa çalışmaları için de hazırlıklar başladı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi, Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik teklifi ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen teklif, Meclis gündeminde görüşülmeyi bekliyor.





GERİ ÇEKİLMİŞTİ, GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre Meclis'te ilk ele alınması beklenen teklif Yargı paketi olacak. Ancak yaz tatili nedeniyle tartışmalı bazı düzenlemelerin çıkarıldığı teklifin yeni yasama dönemi ile birlikte genişletileceği ifade ediliyor. Paket hazırlanırken gündeme gelen ama eleştiriler üzerine geri çekilen “Etki ajanlığı” düzenlemesinin de yeniden ekleneceği kaydediliyor.





Etki ajanlığı, 9. Yargı Paketi'nin 22. maddesinde "Diğer faaliyetler" başlığı adı altında düzenleniyor. Bu madde, Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne "339/A maddesi" şeklinde yeni bir suç tanımı olarak giriyor. Basın meslek örgütleri ve hukukçular bu maddeye karşı çıkınca düzenleme geri çekilmişti.