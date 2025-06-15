Tartışılan görüntü: Çatışmalar sürerken Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

İsrail’e ait üç devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendiği bildirildi.





İsrail’e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi. Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı ‘Wings of Zion’ (Siyon’un Kanatları) olduğu görüldü.





ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Halktv'de yer alan habere göre 13 Haziran'da İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere yönelik başlattığı hava harekatının ardından taraflar fiilen savaş durumuna geçerken, günlerdir İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.





İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışmalar 3. gününde. Dün akşam saatlerinde İsrail, İran'ın 6 kentinde eş zamanlı saldırılar düzenlerken, doğal gaz ve petrol rafinelerini hedef aldı. Bunun ardından Tel Aviv ve yakınındaki kentler, İran'ın balistik füzelerinin hedefi oldu. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken Netenyahu'nun uçağı'nun Yunanistan'da görüntülenmesi dikkat çekti.