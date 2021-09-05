Samanyolu Haber /Sağlık / Tartışma büyüyor: 4. doz gerekli mi? /05 Eylül 2021 15:28

Tartışma büyüyor: 4. doz gerekli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışına gidecek vatandaşlar için açtığı 4. doz uygulaması sonrasında başlayan tartışma devam ediyor.

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Koronavirüsün yeni çıkan varyantları nedeniyle sosyal medyada kimi vatandaşlar gerekli olabileceğini söylerken, kimileri ise karşı çıkıyor.

Hürriyet'te Meltem Özgenç'in haberine göre bazı uzmanların görüşleri de şöyle:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: İki doz Sinovac olanlarda, 4. aya doğru antikorda bir azalma saptandı. Bu kişilere ekstra bir doz daha önerildi. Hatırlatma dozu ister Sinovac ister BioNTech olunabiliyor. Bu dozun etkilerinin ne kadar süreceği takip ediliyor. Bazı merkezlerde kişilerin hem kan değerlerine bakılıyor hem de hastalanma hızları inceleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın topladığı veriler var. Bu araştırmaya bağlı olarak 3. doz aşı yaptıranlarda antikor azalması olursa ya da vaka sayılarında artış meydana gelirse dördüncü doz önerilebilir. Şu an iki doz BioNTech olanlara 3. doza ihtiyaç yok. 2 doz Sinovac olup bir doz BioNTech olanlara da ekstra bir doza ihtiyaç yok. Sadece yurtdışına gideceklere evrak tamamlamak için dördüncü doz gerekiyor. Amaç bağışıklık arttırmak değil.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Çok net söylüyorum 4. doz şu anda gereksiz. Ama 3. dozun gerekliliği birçok çalışmada gösterildi. 3. doz Delta varyantına karşı yeterince etkili. Etkisi bir süre sonra azalmaya başlarsa ki bunun ne zaman olacağını söylemek zor. 4. doza o zaman gerek olur. Eğer 4. doz yapılacaksa, bu 3. dozdan hemen 1-2 ay sonra yapılmamalı. Üzerinden en az 3-4 ay geçmeli. Zaten 4. doza başlayan bir ülke henüz yok.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova: Bu sorunun cevabını henüz bilimsel olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, inaktif bir aşı olan Sinovac’ın etkinliği zamanla azaldı ama bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi devam ediyor. Hatırlatma dozu yaptığınızda immün sistem ilk yapılan aşıları hatırlıyor ve daha fazla antikor üretiyor, daha fazla koruyuculuk sağlıyor. Hastalık geçirip üzerine bir doz mRNA aşısı olan kişilerde de çok yüksek seviyede antikor oluşuyor. Ancak üzerine bir doz daha aşı olursanız antikoru daha fazla arttıramıyorsunuz. 4. dozun gerekli olup olmadığına yönelik henüz bir çalışma yapılmadı. İnsanların kanlarına bakılmalı, test yapılmalı, ondan sonra karar verilmeli.
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