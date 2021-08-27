Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı "İki Gözüm Ahmet" filminin vizyona giriş tarihi yılan hikayesine döndü.



Filmin vizyona girmesini istemeyen Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yapımcı X Yapım'a açtığı davada karar çıktı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Gülten Kaya'nın "ihtiyati tedbir talebinin" reddine karar verdi.



Oy çokluğuyla alınan kararda şu ifadelere yer verildi:



"Davaya konu uyuşmazlığı esastan çözer nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemez. Buna göre yerleşik Yargıtay uygulamalarında kabul edildiği ve HMK'nın 391. maddesinin gerekçesinde açılandığı üzere 'dava sonunda elde edilecek faydayı sağlayacak şekilde' başka bir deyişle 'davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde' ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.



Somut uyuşmazlık; mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın esastan reddine karar verildiği, ihtiyati tedbir talebinin konusu dikkate alındığında, henüz gerçekleşmemiş ve/veya gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gibi nihai karar sonucunu ve hüküm sonucunu doğuracak şekilde ihtiyati tedbir konulamayacağı, eserin fikri ve sinai haklarıyla ilgili ihtilafın bulunduğuna yönelik bir iddianın da ileri sürülmediği maraza alındığında HMK'nın 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla davacılar vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."



Kararın ardından "İki Gözüm Ahmet"in 27 Ağustos Cuma günü Türkiye'de, 2 Eylül'de ise Avrupa'nın çeşitli kentlerinde vizyona gireceği açıklandı.



"BİZ FİLMİ PARA İÇİN DEĞİL, AHMET KAYA İÇİN ÇEKTİK"

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'na konuşan konuşan yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "İki Gözüm Ahmet" filmini para için değil, Ahmet Kaya için çektiklerini savundu.



"Filmi vizyona sokacağız ama maddi hiçbir şey istemiyoruz" diyen Şavata, "Biz filmi para için değil, Ahmet Kaya için çektik. Para için olsaydı, şimdi vizyona sokmazdık. Daha önce Gülten Kaya'ya da söylemiştik, filmin gelirini isterse ona verecektik. O da Ahmet Kaya ile ilgili bir yerde bunu kullanabilirdi. Ama Gülten Kaya davalarla uğraştırıp bizi mağdur etti" dedi.



"AHMET KAYA FİLMİ MAHKEMELERDE SÜRÜNMEMELİYDİ"

Davalar nedeniyle filmin vizyona giriş tarihi ertelendiği için X Yapım'ın Gülten Kaya'ya dava açabileceğini aktaran Şavata, "Başka yapımcılar olsa maddi yüklü tazminat davası açardı ama ben açılmamasından tarafım. Artık mahkemelerde uğraşmak istemiyoruz, kendisine son ihtarımız. Mahkeme ona ‘haksızsın’ dedi, üç mahkeme peş peşe kaybetti. Ahmet Kaya mahkemelere direnmiş bir insandı, filmi mahkemelerde sürünmemeliydi" diye konuştu.



2022'DE "İKİ GÖZÜM SÜRGÜN" GELİYOR

"İki Gözüm Ahmet"in yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, 2022'nin ilk aylarında ise bu filmin devam niteliğindeki "İki Gözüm Sürgün"ün vizyona girmesini planladıklarını ifade etti.



NE OLMUŞTU?

Filmde Ahmet Kaya'nın sesi kullanılmadı



Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, daha önce Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada filmde Ahmet Kaya'nın sesinin kullanılmadığını açıklamıştı.



Telif hakkı nedeniyle filmde Kaya’nın çok bilinen şarkılarına da yer verilmezken, "Odam Kireçtir Benim", "Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir", "Metris", "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" gibi türküler kullanıldı.



Gülten Kaya canlandırılmadı



Şavata, İki Gözüm Ahmet'te Kaya'nın özel hayatına da yer vermediklerini, Gülten Kaya izin vermediğinden filmde kendisinin canlandırılmadığını da söylemişti.



"Vahşi sömürüden ibaret ticari bir faaliyet"



Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ise filmin çekilmesine karşı çıkmış, düzenlediği basın toplantısında yaşananları "Ahmet Kaya'nın vahşi sömürüsünden ibaret ticari bir faaliyet" olarak nitelemişti.



Vizyonda 4 gün



"İki Gözüm Ahmet" filmi, Ahmet Kaya'nın vefatının 20. yıldönümü sebebiyle geçtiğimiz kasım ayında vizyona girse de, pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında sinema salonlarının kapatılması nedeniyle sadece 4 gün yayında kalabilmişti.