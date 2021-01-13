Tartışmalı belediye CHP'den AKP'ye geçti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Menemen Belediyesi Başkan Vekili kura çekimi için belediye meclisi bugün olağanüstü toplandı. Başkan vekilliği kurasında kazanan AKP'li Aydın Pehlivan oldu. CHP'nin başkan vekili adayı Deniz Karakurt, "Menemenlilerin milli iradesi satılmıştır, gasp edilmiş, çalınmıştır" dedi



Menemen'de Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi için kura çekimi bugün İzmir Vali Yardımcısı Başkanlığı’nda saat 14.00’de yapıldı.







CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AKP ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.





Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan Başkan Vekilliği için kura çekimine geçildi. Kuradan AKP'nin adayı Aydın Pehlivan çıktı.





Kurada AKP'li Pehlivan'ın çıkmasının ardından AKP'lilerin tekbir getirdiği görüldü. Sonucun açıklanmasından sonra CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.





CHP: MİLLİ İRADE GASP EDİLMİŞTİR





AKP adayının seçildiği kuranın ardından CHP'liler ortak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP başkanvekili adayı Deniz Karakurt'un yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP'li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve CHP'li meclis üyeleri de katıldı.





CHP'nin başkanvekili adayı Deniz Karakurt şöyle konuştu: "Menemenlinin milli iradesi satılmıştır, gasp edilmiştir, çalınmıştır. Biz dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da buradayız. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Mahkeme sonucu beklenmedi. Ama mahkeme devam edecek. Ve ben Türk adaletine inanıyorum. Bizim lehimize davanın sonuçlanacağına inancım sonsuz. Bugün yapılan işlem usulsüz bir işlemdi. Yarın kuradan çıkarsan ne olacak diye soruldu. Ben kuradan çıksam da dava açacaktım. Asıl ben şimdi merak ediyorum. O arkadaşımız çalarak o koltuğa nasıl oturacak. Biz millet ittifakı olarak davamızın arkasındayız. Hiç kimse meraklanmasın.”





CHP İl Başkanı Deniz Yücel de şunları söyledi: “Adında adalet olan ancak adaletten nasibini almayan anlayış, Menemenli hemşerimizin iradesini çaldı. Daha önce açılan dava devam ediyor. Bu yapılan kura işlemi yapılmadan önce işlemin hukuksuz olduğunu ifade etti. Bugün çekilen kura sonucu ile de hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Ama burada bir haksızlık, adaletsizlik var. Burada Danıştay'ın kararlarına, idari yargılama usül kanundaki esaslara aykırı verilen ve tamamen nokta atışı hazırlanan bir yürütmeyi durdurma kararı sonucunda zaten çekilmiş olan, hiçbir hile, şaibe tesisi olmayan kura çekimi bugün tekrarlandı. Bunu Menemen'de yaşayan tüm hemşerilerimize tek tek anlatacağız. Mücadelemiz hukuki, siyasi mecrada sonuna kadar devam edecek.”





NE OLMUŞTU?





Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “zimmet ve irtikap” suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanması ardından yapılan başkanvekilliği seçimi için CHP'li Deniz Karakurt ve AKP'li Aydın Pehlivan başkanvekilliği için yarıştı.





Seçimde üçüncü ve dördüncü turu eşitlikle biten seçim kurayla sonlanmıştı.





CHP'li Karakurt’un kazandığı kura sonrası Aydın Pehlivan, seçimi yargıya taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.