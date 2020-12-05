Tartışmalı Çin aşısı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin tarafından üretilen "Sinovac" isimli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için imzaların atıldığını, aralık, ocak ve şubat aylarında toplam 50 milyon doz aşının Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı.





Koca, Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının vurulmasına 11 Aralık 2020 günü başlanacağını açıklamıştı.





Çin'den beklenen aşılar kargo uçağı ile geldi. Çin'e ait kargo uçağı İstanbul Yeni Havalimanı'na indi.





Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “'Çin aşısının etkinliği ile ilgili açıkçası çok bir veri yok. Henüz Türkiye'deki çalışmaların hiçbiri tam anlamıyla neticelenmiş değil.” ifadelerini kullanmıştı.







