Tartışmalı isim Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı

Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyor.
TARTIŞMALI DAVALARIN, TARTIŞMALI KARARLAR VEREN HAKİMİ
Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, daha sonra da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık görevi yürüten Gürlek, muhaliflerin yargılandığı davalarda tartışma yaratan hâkim olarak tanınıyor.
Akın Gürlek’in başkanı olduğu mahkeme HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu ceza; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş’ın ana davasındaki verdiği ihlal kararından önce tahliye edilmesine rağmen, cezaevinden çıkamamasına neden oldu.
Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya 2,5 yıl hapis cezası kararlarının altına da imza attı. Ayrıca, Akın Gürlek bir Barış Akademisyeni’ne “şehit yakını ziyaret etme cezası” verdi. Ancak daha sonra bu karar geri alındı.
Gazeteci Can Dündar’ın gayrimenkullerine el koyma kararı da Akın Gürlek’in mahkemesinden çıktı.
Arasında Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu ÇHD’li avukatların tahliye edilmesi üzerine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi görevden alınmıştı. Bu mahkemeye Akın Gürlek atanmış ve yeni heyetle birlikte avukatlara hapis cezaları vermişti. Gürlek, duruşma sırasında sık sık avukatlarla tartışmaya girmiş, gizli tanığa yönlendirici sorular sormuştu.
Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Enis Berberoğlu kararını uygulamamasıyla da gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Ancak Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, karara direnmişti. AYM’nin Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek, terfi ettiririlerek birinci sınıf hâkim yapılmıştı.
KILIÇDAROĞLU’NA DAVA AÇMIŞTI
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM’nin Berberoğlu kararı uygulanmaması üzerine Gürlek’i sert ifadelerle eleştirmişti. Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetmişti. AYM, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermişti.