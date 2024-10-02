Tartışmalı isim Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı

Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyor.





Gazeteci Can Dündar’ın gayrimenkullerine el koyma kararı da Akın Gürlek’in mahkemesinden çıktı.





Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Enis Berberoğlu kararını uygulamamasıyla da gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Ancak Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, karara direnmişti. AYM’nin Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek, terfi ettiririlerek birinci sınıf hâkim yapılmıştı.



