Samanyolu Haber /Gündem / Tartışmalı isim Rus vatandaşı oldu /04 Aralık 2022 03:04

Tartışmalı isim Rus vatandaşı oldu

Eski CIA ajanı Rus vatandaşı oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı. 9 yıl önce Rusya'ya sığınan eski CIA ajanı Edward Snowden iki yıl önce Rusya'dan daimi oturum izni almıştı.

ABD’den Latin Amerika'ya oradan da 2013 yılında Rusya'ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden’a, 2020 yılında Rusya’da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in, Snowden'a, Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

Rus pasaportu alıp vatandaşlık yemini eden eski Amerikan ajanı Snowden, hali hazırda yaşadığı Moskova'da yaşamaya devam edecek.
Avukat Anatoly Kuçeren Zvezda'ya verdiği demeçte, Edward Snowden ve İnsan hakları aktivisti, BT uzmanı olan karısı Lindin Mills’in çocuklarıyla birlikte Moskova’da yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

Çiftin Rusya’da doğan çocuklarının doğumla zaten Rus vatandaşlığı aldığını belirten Avukat, Snowden’ın eşinin de Rusya vatandaşlığına geçmek için evrak ve belge topladığını en kısa sürede vatandaşlık işlemlerine başlayacağını belirtti.

Kuçeren, Rusya vatandaşı olmasının Snowden’ın yabancı bir ülkeye iade edilmesi olasılığının önünü de kestiğini belirtti.
Rusya Anayasası, Rusya vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesini engelleyen bir madde içeriyor.
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