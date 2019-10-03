Tartışmayı başlatan Faruk Çelik'ten yeni bir 50+1 açıklaması

AKP'nin kurucularından olan ve bir dönem AKP hükümetlerinde bakanlık yapan Faruk Çelik, Türkiye'nin gündemine oturan "50+1 sistemi Türkiye'yi yorar" şeklindeki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Bazıları, 'Cumhur İttifakı'nın oy oranı %50'nin altına düştü o nedenle bu öneri geldi' diyor. Neden rahatsız olunuyor birilerine gündoğdu, iyi ya diyorum" ifadelerini kullandı.





AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in tweetleri şu şekilde;





"MESELELERE TABANDAN BAKTIM"

"Gündeme dair açıklama; 30 yıldır çekirdekten gelerek aktif siyasetin içinde Bir siyasetçinin bulunması gereken tüm kademelerde bulundum. Milletvekilliğinden bakanlığa, devlet yönetiminde sorumluluk aldım, bu süre zarfında meselelere her zaman tavan yerine tabandan baktım.

"TESPİTİMİN ÖNÜNDE ARKASINDA BİR ŞEY ARANMASIN"

Kuzeyden güneye, doğudan batıya ayak basmadığım yer tanıklık etmediğin sorun alanı kalmadı gibi. Ülke sosyolojisinin meselelerini potansiyelini ve işleyiş düzenini adeta içselleştirdim. Tüm bunların ışığında son iki seçimi, yaşanan tartışmalarıyla birlikte dikkatle irdeledim. Vardığım sonuç şudur; Türkiye sosyolojisi ve ekonomisi %50 artı 1 oy yükünü çekemez. Bu benim görüşüm. Tespitimin, önünde veya arkasında bir şey aranmasını doğru bulmuyorum.

"NEDEN RAHATSIZ OLUNUYOR, BİRİLERİNE GÜN DOĞRU"

Bazıları, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı %50'nin altına düştü o nedenle bu öneri geldi" diyor. Ben de "Madem öyle, bu durumda demek ki başkaları da %50'nin üzerine çıkacak. Neden rahatsız olunuyor, birilerine gündoğdu, iyi ya" diyorum. Buyurun.

"TAMAMEN KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM"

Bu önerimi ortaya koyarken, kimseyle konuşmuş, görüşmüş de değilim. Tamamen kişisel görüşlerimdir. Benim derdim, %50'nin altına düşülmesi çıkması değil. Derdim memleketim, milletimdir.

"İLGİLİLER TARTIŞSIN DEDİM"

Nitekim,öneri içerikli röportajımda, "Yeni sistem, AK Parti öncülüğünde kuruldu; eksikleri varsa, yine AK Parti öncülüğünde düzeltilmelidir" Getirdiğim önerinin özü, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasına yöneliktir. Yani %40 tabanlı en çok oy alan. İlgililer tartışsın dedim.

Unutmayalım ki çıtayı yüksek tutmanın elbette avantajları vardır ve önemlidir. Ancak çıtanın herkes için esnek ve erişilebilir olması, ülke sosyolojisi ve siyaset pratiğimiz açısından çok önemli, hayati ve sürdürülebilirdir."







