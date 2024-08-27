Samanyolu Haber /Gündem / Tartıştığı kokoreççiyi polisin gözü önünde vurdu /27 Aðu 2024 10:35

Tartıştığı kokoreççiyi polisin gözü önünde vurdu

Balıkesir'de, Burhaniye ilçesinde meydana gelen olayda, taksici Berk D., tartıştığı kokoreççi Volkan U.'yu polislerin gözü önünde silahla vurup yaraladı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

Ali B'nin birkaç kişi tarafından darp edildiğini gören taksici Berk D, araya girerek kavganın taraflarından kokoreççi Volkan U. ile tartışmaya başladı.

Berk D, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla Volkan U'ya ateş ederek yaraladı.

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kavga anı ve iş yerinde bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde olayların polisin gözü önünde gerçekleştiği görüldü...

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