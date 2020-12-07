Taş ocağında göçük!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde taş ocağında Türkiye saati ile 09:50 sıralarında göçük meydana geldi.





İşçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.







Göçük altından yaralı çıkarılan Sabit Deniz ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak Deniz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Ekipler, çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu.





Arnavutköy Cumhuriyet Savcılığı kaza hakkında tahkikat başlattı.