Tasarruf isteyen Saray'a 2,8 milyar TL yetmedi, 800 milyon ek ödenek alındı

AKP iktidarları döneminde “kişiye özel ikinci bütçeye dönüşen” yedek ödenekten 2020 yılında yapılan aktarmalardan büyük pay alan idareler arasında Cumhurbaşkanlığı da bulunuyor. Birbiri ardına tasarruf genelgeleri yayımlayan Cumhurbaşkanlığı, bütçesi yetmediği için her yıl kendi bütçesine yedek ödenekten de aktarma yapıyor.







2020’de mal ve hizmet alımı için yedek ödenekten en yüksek payı 2,5 milyar TL ile Milli Savunma Bakanlığı aldı. Bu bakanlığı 2,3 milyar TL ile Adalet Bakanlığı, 2 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı, 806 milyon lira ile Karayolları, 800 milyon lira ile de Cumhurbaşkanlığı izledi.





BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılı Genel Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, “Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için” AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kamu idarelerine aktarma yapılabiliyor.







Geçen yıl 2 milyar 872 milyon TL’lik harcama ile yılı tamamlayan Cumhurbaşkanlığı’na Erdoğan’ın onayıyla mal ve hizmet alımı yapabilmesi için yedek ödenekten de 800 milyon lira aktarıldı.





11 MİLYAR TL’LİK MAL VE HİZMET ALIMI





Mal hizmet alımları için yedek ödeneğe aktarılan tutar 11 milyar 844 milyon liraya ulaştı. Buradan en yüksek payı alan kurumlar ve tutarları sırasıyla şöyle:





Milli Savunma Bakanlığı (2 milyar 509 milyon TL), Adalet Bakanlığı (2 milyar 317 milyon TL), Sağlık Bakanlığı (2 milyar 70 milyon TL), Karayolları Genel Müdürlüğü (806 milyon TL), Cumhurbaşkanlığı (800 milyon TL).





CARİ TRANSFERLERE 40 MİLYAR TL





Mal ve hizmet alımı için yapılan karşılıksız ödemeler için kullanılan yedek ödenek büyüklüğü ise 40 milyar 42 TL oldu. Bu kalemden Covid-19 salgını dolayısıyla en yüksek aktarma 23 milyar TL ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 10 milyar 70 milyon lira, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de 2 milyar 245 milyon lira aktarıldı.





BÜTÇEDE ŞAMPİYON KARAYOLLARI





Köprü, otoyol yapımları ve garanti ödemelerinin karşılandığı Karayolları Genel Müdürlüğü sermaye giderleri için aktarılan tutardan aslan payını aldı. 30 milyar 580 milyon liralık sermaye gideri amaçlı yedek ödenek aktarımının 19 miyar 858 milyon lirası Karayolları’na, 3 milyar 320 milyon lirası da Devlet Su İşleri’ne verildi.





VAKIF VE DERNEKLERE MİLYARLIK YARDIM





Dernek ve vakıflara genel bütçeden pay aktarılmayla 2020’de de devam edildi. Dernek, vakıf, diğer kuruluşlara yapılan cari transferlerin, 953 milyon lirası genel bütçe kapsamındaki idarelerden, 15 milyonu özel bütçeli idarelerden olmak üzere 968 milyon lira oldu. Bütçelerden ayrılan paralar şu şekilde:





• Milli Eğitim Bakanlığı: 431 milyon lira

• Sağlık Bakanlığı: 152 milyon TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 133 milyon TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı:111 milyon TL

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 77 milyon TL.





Bu kuruluşlara yardım amacıyla gerçekleşen sermaye transferi tutarı ise 129 milyon TL oldu. 127 milyon lirası Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 1 milyon lirası da İçişleri Bakanlığı’ndan aktarıldı.