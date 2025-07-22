Samanyolu Haber /Gündem / 'Tasarruf' sade vatandaşa kaldı: Kamuda satılan araçların 31 katı yeniden alındı! /22 Temmuz 2025 14:05

'Tasarruf' sade vatandaşa kaldı: Kamuda satılan araçların 31 katı yeniden alındı!

Kamuda tasarruf paketine rağmen araç satışları beklenen etkiyi yaratmadı. Yeni araç alımlarının devam etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Kamu harcamalarındaki bu tablo eleştiri konusu oldu.

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Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ihtiyaç fazlası araç satışlarından ocak-haziran döneminde yalnızca 5 milyon 109 bin TL gelir elde edilirken aynı dönemde taşıt alımları için 161 milyon 182 bin TL harcandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Tasarruf ve Verimlilik Paketi, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası araçlarını elden çıkarmayı hedefliyordu.

BirGün’den alınan habere göre, Aralık 2024’te açıklanan resmi rakamlar doğrultusunda kamu envanterindeki yaklaşık 120 bin aracın yalnızca 1000 adedi ihtiyaç fazlası olarak belirlendi. Ocak ayından hazirana kadar yapılan satışlardan toplam 5 milyon 109 bin TL gelir sağlanırken, en yüksek gelir 3 milyon 568 bin TL ile mart ayında kaydedildi.

Tasarruf paketi öncesinde 2024’ün aynı döneminde araç satışlarından 26 milyon 358 bin TL gelir elde edilmişti. 2025’teki satış gelirleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 80 azaldı.

YENİ ARAÇ ALIMLARINA 161 MİLYON TL HARCANDI
Araç satışlarının sınırlı kalması dikkat çekerken, aynı dönemde kamu kurumları yeni araç alımlarına 161 milyon 182 bin TL harcadı. Satıştan elde edilen gelir, yapılan harcamanın yalnızca yüzde 3’üne denk geldi.
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