Tasarruf şampiyonu Almanların birikimleri 7.7 trilyon euro’ya çıktı

DZ Bankası, nakit ve banka mevduatlarının yanı sıra, hisse senedi ve fon gibi menkul kıymetlerle sigorta şirketlerinden alacaklarını dikkate alarak değerlendirmede bulundu. Dünyada en çok tasarruf yapan halk olarak bilinen Almanlar, 2020 yılı kadar olmasa da 2021’de tasarruf ederek kapadı. DZ Bankası ekonomi uzmanlarından Michael Stappel, 2021’deki tasarruf oranının yüzde 15’in üzerinde olduğunu belirtirken her 100 euroluk harcanabilir gelir için, özel hanelerin yaklaşık 15 euro biriktirdiğini belirtti. Korona salgınının patlak verdiği 2020 yılında tasarruf oranı yüzde 16.1 olarak hesaplanmıştı. Özellikle salgının ilk yılında kısa süreli iş, gelecek ve işsizlik korkusu nedeniyle para harcamaktan çekinen Almanlar parayı biriktirmeyi tercih etti. 2021 yılının ilk 6 ayında da kapanmalar nedeniyle tasarruf yapıldı. Ancak aşılamanın yaygınlaşması ve yaz aylarında harcamalar arttı ve tasarruf miktarı düştü.





PEKİ NEREYE YATIRIYORLAR?

Alman halkının çoğu normal zamanlarda bankalardaki cari hesaplarında para biriktiriyor. Ancak bankalarda birikimlere faiz verilmemesi hatta bazı durumlarda yüksek birikimlerden negatif faiz alınması nedeniyle yatırımlar farklı alanlara yönelmeye başladı. Özellikle para konusunda riski sevmeyen Almanlar bu dönemde hisse senetlerine daha fazla ilgi göstermeye başladı. DZ ekonomi analizinde özellikle gençlerin hisse senedine daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtti. Örneğin, Eylül 2019’dan Eylül 2021’e kadar olan dönemde, Almanya’daki menkul kıymet hesaplarının sayısı 3.9 milyon artarak 27.1 milyona yükseldi. Alman Fon Yatırımcıları Birliği verilerine göre ise fon yatırımları da artış gösterdi ve 2021 yılı fon yatırımları için en cazip yıl oldu. Sadece 2021 eylül ayı sonuna kadar 167.9 milyar euro fonlara aktı. Fon yatırımlarında rekor kırıldığı 2015’te 12 ayda toplam 186.6 milyar euro fonlara yatırılmıştı.