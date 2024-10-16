Samanyolu Haber /Gündem / Tasarruf sözde kaldı, bütçe açığı katladı /16 Ekim 2024 09:15

Tasarruf sözde kaldı, bütçe açığı katladı

Vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken bütçe verileri tasarruf söylemlerine karşın iktidarın harcamaya devam ettiğini ortaya koydu. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 512.6 milyar TL olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 1 trilyon 74 milyar TL’ye çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ile ocak-eylül dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. 9 aylık dönemde bütçe 100.5 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.4 oranında arttı. Ocak-eylül döneminde ise bütçe giderleri 7 trilyon 158.6 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 84.6 milyar TL oldu. Bütçe geçen yılın ocak-eylül döneminde 512.6 milyar TL açık vermişti. Bu yılın aynı döneminde açık 1 trilyon 74 milyar TL’ye çıktı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ocak-eylül döneminde vergi gelirleri 2.9 trilyon TL’den 5.1 trilyon TL’ye çıktı. Örtülü ödenek harcamaları için eylülde 282.4 milyon TL, 9 aylık dönemde ise 8.3 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 9 aylık harcaması 8.8 milyar TL oldu. Diyanet’in aynı dönemdeki harcaması da 74.5 milyar TL olarak gerçekleşti.
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