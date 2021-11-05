Taşgetiren yeni mi uyandı: Perinçek’e ilişkin dehşet verici iddiaları var(mış!)

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'le yaptığı söyleşiyi yazısında değerlendirdi.



Tahincioğlu, "En çarpıcı olanlarından birisi devlet adına cinayet işlenmesi ile ilgili olanı hiç şüphesiz. Eymür, “Devlet benim gözümde her şeyi yapabilir. Meşrudur. Benim için böyle” diyen birisi öncelikle. Ama “Ama işin içinde menfaat varsa…” gibi bir rezervi var. “Bu kadar para ver yoksa seni öldüreceğim.’ Bu insanlar maalesef böyle öldürüldü...” diyor. 18 kişinin öldürülmesinin böyle olduğunu iddia ediyor Eymür.



Ağar’a ilişkin çok çarpıcı, çok dehşet verici iddiaları var. Perinçek’e ilişkin çok çarpıcı, dehşet verici iddiaları var. Benim dikkatimi iki şey çekti. Birisi Özallar’ın aile ilişkilerini MİT’e çözdürmeleri, diğeri Çiller ailesinin MİT ile ilişkileri… Devlet ve aile ilişkileri…" ifadelerini kullandı.



Eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'ın eski baterist eşi Asım Ekren'le evlenmemesi için yapılan "babalar operasyonu" ve dönemin MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'ın Özer Çiller'le görüşmesine işaret eden Taşgetiren, "Bizde aile üzerinden devlete nüfuz girişimleri, Ailenin merdiven altı yöntemlerle devlet yönetimine dahil olması, Ailenin sorunlarının devletin istihbarat örgütü kanalıyla çözülmeye çalışılması… gibi garabetler ne yazık ki yaşanıyor. Devletin istihbarat kurumunun devlette hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir kişi ile (Özer Çiller) sürdürülmesini nasıl bir şeydir?" diye yazdı.