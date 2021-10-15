Taşımalı eğitim, çocukları değil milyarları taşımış!





TAŞIMALI EĞİTİM NASIL BAŞLADI?: 1990'da 2 ilde başlayan taşımalı eğitim son 19 yılda iktidarın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da 17 bin köy okulunun kapatılmasıyla hızla arttı. 21 yılda 19 milyon 791 bin 587 çocuk taşındı.



SON 1 YILDA KAÇ ÖĞRENCİ TAŞINDI?: İlkokulda 716 bin 170 öğrenci, ortaöğretime 437 bin 242 ve özel eğitim için 113 bin 918 olmak üzere 2021'de toplam 1 milyon 267 bin 330 öğrenci taşınıyor.



2021'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAÇ PARA HARCANDI?: İlkokul için 1 milyar 663 milyon lira, ortaöğretim için 1 milyar 382 milyon lira ve özel öğretime ihtiyacı olan 455 bin çocuk için 954 milyon lira toplam 3.99 milyar lira harcandı.







19 MİLYON 792 BİN ÖĞRENCİ TAŞINDI





3.5 MİLYON ÇOCUK KAYIP





19 yılda köylerdeki 15.4 milyon öğrenci şehirlerdeki ilkokullara taşındı. Köy çocuklarından 11.9 milyonu ortaöğretime devam ederken, çoğu kız 3.5 milyon çocuk ise ortaöğretime hiç gitmemiş.





Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın 1 milyar 463 milyon lira aktarmasıyla 4 milyar 568 milyon TL sağlanırken, taşımalı eğitim kapsamındaki 684 bin 748 köy çocuğuna öğle yemeği verildi.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan servisi kazası, gözleri bir kez daha taşımalı eğitime çevirdi. Öğrencilerin eğitim almak için canı pahasına okul yollarına düşmesi dışında, eğitim bütçesinden de milyarlarca liranın taşımalı eğitime aktığı MEB 2020-2021 Bütçe Raporu'yla ortaya çıktı.Milli Eğitim Bakanlığı raporuna göre 2013-2019 yıllarında taşımalı eğitime 12 milyar 543 milyon TL harcanmış. Bu rakam, yemek parasıyla birlikte 16.3 milyar liraya çıkmış. 2020-2021 yılları için de 6 milyar 319 milyon daha bütçe ayrılmış. Taşımalı eğitime son 10 yılda 22 milyar 619 milyon lira ve yemekle birlikte 25 milyar lirayı aşkın kaynak aktarılmış.Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu 16 Mart-19 Haziran 2020 arasındaki 3 ayda taşımalı eğitimde ilkokulda 336 milyon TL, ortaöğretimde 326 milyon TL olmak üzere toplam 662 milyon TL, MEB'in kasasında kalmış. İlkokul, ortaokul ve özel eğitim için halen 1 milyon 267 bin 330 köy çocuğu servislerle şehirlere taşınıyor.2020-2021 eğitim-öğretim yılında 3 milyar 105 milyon lira harcanan taşımalıya ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu da 1 milyar 463 milyon lira aktarınca, 684 bin köy çocuğuna okulda öğle yemeği verildi. Ayrıca, 2002'den bu yana şartlı eğitim yardımı adıyla annelere de 8.9 milyar lira aktarıldı. Son 1 yılda taşımalı eğitime MEB, 6 milyar 319 milyon lira harcadı.Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde 3 yaşından eski araçlarda olması gereken, ‘kamera, sensörlü koltuk, üç nokta emniyet kemeri' zorunluluğu kaldırıldı.MEB 2020-2021 son rakamları: l 15 milyon 483 bin 99'u ilkokul l 3 milyon 554 bin 15'i ortaöğretim l 754 bin 473'ü özel eğitimde olan l 994 bin 207 yerleşim biriminden l 230 bin 524 okula öğrenci taşındı.