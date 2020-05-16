Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler mahsur kaldı

Taşıyıcı annelik Ukrayna'da büyük ve yasal bir sektör. İngiltere, ABD, İtalya, Çin, Fransa'dan binlerce çift her yıl ülkeye gelip taşıyıcı anneler vasıtasıyla çocuk evlat ediniyorlar. Ancak Korona krizi bu sektörü de etkiledi . Ukrayna koronavirüs salgını sebebiyle sınırlarını kapatınca bebeklerini almak isteyen yabancılar ülkeye gelemedi .







Taşıyıcı anneliği organize eden , Yapay dölleme kliniği BioTexCom tarafından yayınlanan videoda 46 bebeğin Kiev'deki bir otelde bakıldığını duyurdu. Bebeklerin Covid-19'a maruz kalma riskini en aza indirmek için bakıcıları ve klinik yöneticileri de karantinada yaşıyor.















ABD, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden ebeveynleri tarafından alınmayı bekleyen bebekler ülkede de tartışmaya yol açtı.





Ukrayna parlamentosunun insan hakları ombudsmanı Lyudmila Denisova, ebeveynlerinin koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırları kapalı olan ülkeye giriş izni almalarına yardımcı olmak için ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu .







Denisova'ya göre ülke genelinde 100 civarında bebeğin mahsur kaldığını ve sınırların kapalı kalmaya devam etmesi durumunda bu sayının bine kadar çıkabileceğini açıkladı.



