Samanyolu Haber /Gündem / "Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul'da..." /14 Mayıs 2020 23:26

"Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul'da..."

Koronavirüs salgını konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs taşıyıcılarından 250 bininin İstanbul'da yer aldığını ileri sürdü.

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Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme adımladının açıklandığı günlerde, İstanbul için uyarıda bulundu. Ceyhan, "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığın taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da" dedi.

Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, taşıyıcı hastalara dikkat çekti. Ceyhan, "Her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor" dedi.

"Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul'da"

Ceyhan'ın açıklaması şöyle:

"Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da. Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor."
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