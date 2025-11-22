Samanyolu Haber /Gündem / 'Taskafa traşı' çeteler ve internetten çocuk devşirme üzerine ilginç iddia! /22 Kasım 2025 14:04

'Taskafa traşı' çeteler ve internetten çocuk devşirme üzerine ilginç iddia!

Türkiye’de son yılların en büyük güvenlik sorunlarından biri haline gelen yeni nesil çeteler, sosyal medya üzerinden kurdukları “lüks ve güç” illüzyonuyla “riski düşük, getirisi yüksek eleman” gördükleri 18 yaş altı gençleri internetten devşiriyorlar.

Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor. Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor. ‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkan ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.

TIKTOK ÜZERİNDEN TEHDİT…

Bu çocuklara genellikle TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. En büyük örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çökertilen ‘Taşlar’ suç örgütü… Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka suç örgütleriyle girdiği çatışmaları adeta bir gösteri gibi canlı olarak yayınladığı bilgisi yer aldı.

Taşlar’ın elebaşı Ramazan Taş’ın, Daltonlar suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir’e (Can Dalton) TikTok aracılığıyla tehdit mesajları yolladığı belirtildi. İddianamede mağdur sıfatıyla ismi geçen fenomen Murat Övünç, örgüt mensupları Ömer Taş ve Medeni Durak’ın kendisini öldürmek istediğini, iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.

ÇETE LİDERİNİN DOĞUM GÜNÜ 11 ÜLKEDE SİLAHLARLA KUTLANDI

Bunların yanı sıra Gökdemir’in doğum günü, Türkiye, Rusya ve Afganistan dahil 11 ülkede uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlandı, bu anlara ait videolar paylaşıldı. Casperlar çetesinin de internetten tetikçi pazarlığı yaptığı görüldü. Ankara’da kız kardeşini korumak için girdiği kavgada öldürülen Hakan Çakır’ın faillerinin cezaevinden “Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık” yazılı paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

SAÇ MODELLERİ ELE VERİYOR

Yeni nesil suç örgütlerinin en dikkat çekici yönlerinden biri de imaj çalışmaları. Tas kafa tıraşı, keskin sakallar, markalı spor giyim… Beratcan Gökdemir’in bu saç modelini kullandığı biliniyor.  Tüm bu görsel unsurlar hem sosyal medya videolarında hem de sokakta “tek tip bir çete profili” oluşturuyor.

Güvenlik birimlerine göre bu imaj, hem kendi aralarında aidiyet duygusu oluşturmak hem de gençlere “cool figür” olarak görünmek için bilinçli şekilde tasarlanıyor.

EL SALVADOR’DA YASAKLANAN TIRAŞ MODELİ

Çetelerin kendilerini ayırt etmek için kullandığı “tas kafa” tıraş modeli ve keskin sakal imajı, bir kültürü temsil etmeye başladı. Bu imaj, Orta Amerika ülkesi El Salvador’da Ağustos ayında “gangster kültürü” ile özdeşleştiği gerekçesiyle resmi olarak yasaklanmıştı. Türkiye’de de bu tarz imajların yarattığı toplumsal tehdit, emniyet birimlerinin öncelikli mücadele alanlarından biri haline geldi.
