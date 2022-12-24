Samanyolu Haber /Gündem / Taşkesenlioğlu ile Erdoğan yan yana /24 Aralık 2022 21:47

Taşkesenlioğlu ile Erdoğan yan yana

Hakkındaki iddialarla kamuoyunda büyük yankı bulan AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum gezisinde yanından bir an olsun ayrılmadı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Erzurum'a geldi.


ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Erzurum’a geldiğini belirten Erdoğan'ı, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Her ortamda ve fırsatta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile fotoğraf veren Taşkesenlioğlu, o anları ‘Teşekkürler Erzurum' notu ile sosyla medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.



ŞİKAYETÇİ OLDU ESKİ EŞ TUTUKLANDI


AKP Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, ülke gündemine boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın kendisi ve ağabeyi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarıyla gündeme gelmişti. Sedat Peker’in yayınladığı videoda özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtilen Ünsal Ban tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taşkesenlioğlu ile Erdoğan yan yana Sonraki Haber >>

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:00:29