Taşkesenlioğlu’na çifte polis koruması

AKP'li isimlerden, Beştepe'deki bir danışmana ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının odağındaki isimlerinden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, memleketinde esnaf ziyareti yaptı.





Kamuoyunda büyük yankı bulan hakkındaki iddialar sonrası Erzurum’da biri kadın iki koruma polisi ile gezen Taşkesenlioğlu ilk önce AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ü ziyaret etti. DSi tarafından Daphan Ovası’nda düzenlenen ‘Ayçiçeği Hasat Töreni’ne katılan milletvekili rahat tavırlarıyla dikkat çekti.





Pasinler, Horasan, Oltu ve Olur ilçelerine de giden Zehra Taşkesenlioğlu, AKP’li Belediye başkanları ile birlikte esnaf ziyaretlerinde de bulundu.





“KİMDEN, NEDEN KORKUYOR?”





Ziyaretleri esnasında Taşkesenlioğlu’nun koruma polisleri ile gezmesi tepkilere neden oldu. Polis korumalı ziyaretlerine ait fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan Zehra Taşkesenlioğlu’na vatandaşlar, “Kimden, neden korkuyor?” diye sorarak tepki gösterdi.

Vatandaşlar, bakanlık veya kritik bir görevde bulunmayan sade bir milletvekiline neden koruma tahsisi yapıldığını da sorguladı. Taşkesenlioğlu, Erzurum gezisinin ardından TBMM’de yeni yasama yılının açılışına katılarak, genel kurul salonundaki rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.







DİĞER VEKİLLERİN YOK







Erzurum milletvekilleri arasında eski bakan olmaları nedeniyle Recep Akdağ ve Selami Altınok’ın korumaları bulunurken, AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli korumasız bir şekilde esnaf ve halk gezilerine katılıyor.





KARMAKARIŞIK İLİŞKİLER

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın iddiaları, eşine evlendikten sonra verdiğini iddia ettiği 2.5 milyon dolar borç para, eşiyle birlikte aldıkları yaklaşık 4 milyon Euro değerindeki yat, eski SPK Başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte adı borsa spekülasyonu iddialarında geçen Zehra Taşkesenlioğlu, 2015 yılından beri AKP Erzurum Milletvekili olarak TBMM’de.



