Samanyolu Haber /Politika / Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık? /21 Ocak 2022 10:59

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Yılın en önemli videosuyla izleyicisinin karşısına çıkan gazeteci Cevheri Güven, emniyet ve MİT içerisinde yuvalanan eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun liderliğindeki, Bahçeli ve Soylu’nun da dahil olduğu bir örgütün varlığını anlatıyor.

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Gazeteci Cevheri Güven, 2022 yılının en önemli videosu dediği son videosuyla izleyicisinin karşısına çıktı.

Videoda Güven, emniyet ve MİT içerisinde yuvalanan eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun liderliğindeki bir örgütün varlığını anlatıyor.

Kliğin, Süleyman Soylu’yu gelecek 50 yıla damga vuracak lider yap çabalarını anlatan Güven, yapının kullandığı “Kulakçık” adlı sistemi de ilk kez duyuruyor

Erdoğan’ın ortağı Devlet Bahçeli’nin de içinde bulunduğu bu kliğe karşı hamlelerini anlatan Güven, 7 Haziran Seçimlerinin tekrarlanması için Bahçeli’nin talimatı kimden aldığını da ifşa ediyor.

Güven, videonun tatımında şu ifadeleri kullandı: “Bu video Ankara’daki güç dengelerini; Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Sedat Peker gibi isimlerin anlaşılamaz hamleleriyle ilgili bütün taşları yerine oturtuyor. İçinde Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Devlet Bahçeli’nin bulunduğu eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun tarafından yönetilen klik ilk kez bu videoda anlatılıyor. Bu kliğin gücü, kullandıkları “Kulakçık” denilen sistem de ilk kez anlatılıyor. Peker’in sürekli vurguladığı Emniyet Amiri Resul Holoğlu’nun çevirdiği dolaplar, mafyaya nasıl ve neden yol verildiği, güç ve para biriktiren bu “Kulakçık Kliğinin” asıl hedefini, Erdoğan’ın gizli karşı hamleleri de ilk kez bu videoda. Yine bu videoda; Bahçeli’nin kendisine neredeyse küfreden Alaattin Çakıcı’yı serbest bıraktırmak için neden bu kadar uğraştığını; Bahçeli’nin 7 Haziran 2015 seçimleri gecesinde ortaya çıkıp erken seçim çağrısı yapmasındaki ana sebebi, talimatı kimden aldığını bulacaksınız.”


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Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

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