Samanyolu Haber /Ekonomi / Taşları yerinden oynatacak adım /22 Aralık 2020 11:01

Taşları yerinden oynatacak adım

Bilgisayar ve telefon devi Apple, 2024 yılında kendi batarya teknolojisini kullanarak otomobil üretmeyi planlıyor.

SHABER3.COM

Teknoloji devi Apple otonom sürüş teknolojisine yönelirken, 2024’te bireysel kullanım için otomobil üretmeyi planlıyor. Üretilecek araçta Apple’ın kendi batarya teknolojisi kullanılacak.

Apple’ın hisseleri Reuters'ın haberi sonrasında hızlı bir şekilde yükselirken, Tesla’nın hisseleri yüzde 6,7 değer kaybetti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sonra yeşil bir ekonomik dönüşümün gerçekleşeceği beklentileriyle birlikte elektrikli taşıt piyasası da büyüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu daha önce yayımladığı bir çalışmasında 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobilin kullanımda olmasının hedeflendiğini belirtmişti. 

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR GÖZDEN DÜŞÜYOR
 
Rapora göre, Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu TIR seyir hâlinde olacak. 

İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın "yeşil devrim" diye nitelediği plan kapsamındaysa 2050'ye kadar karbon salınımı net sıfıra indirmek için benzinli ve dizel araba ve kamyonların satışını 2030'dan itibaren yasaklamıştı.

TESLA 500 BİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TESLİM EDECEK

UBER ise yaptığı bir açıklamada uygulamadaki tüm araçların 2040’a kadar elektrikli olacağını duyurmuştu.

Sürücülere, elektrikli araçlara geçmeleri için, 2025 yılına kadar 800 milyon dolar değerinde yardım yapılacağını belirten şirket, yardımların bir kısmının araç alımlarında indirimler ya da kiralama kolaylığı şeklinde olacağını söylemişti. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) elektrikli otomobil devi Tesla, küresel otomotiv sektöründeki zayıf satışlara karşın 2020'de 500 bin adet otomobil teslim etme hedefi olduğunu belirtmişti.
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