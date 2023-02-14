'Tasmalı Köpek' Tuğrul Selmanoğlu yine yalan söyledi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem, 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Can kayıpları artarken arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Deprem sonrasından alınması gereken önlemlerin alınmadığı, yapılması gerekenlerin de yapılmadığı görüldü.

Deprem sonrasından alınması gereken önlemlerin alınmadığı, yapılması gerekenlerin de yapılmadığı görüldü.





Bu aksilikleri dile getirenler de AKP'nin paralı trol ordusu tarafından hedef tahtasına kondu, hakaretlere boğuldu. Bu 'vazifeyi' keyif alarak yapanlardan biri olan Tuğrul Selmanoğlu adlı AKTROLL'dü.





Selmanoğlu, depremin 6. gününde depremzedelere 'Tasmalı Köpekler' diye hakaret ettiği bir video yayınladı. Videoda kullandığı ağır ve kabul edilemez ifadelerin yankısı dinmeden bu kez de videoda giydiği 549 Euro (güncel kurla 11.000 Türk Lirası) değerindeki montla tepkileri üzerine topladı.





Her zaman olduğu gibi yalan ve çarpıtmaya sığınan saygı yoksunu ağzı bozuk AKRTOLL Tuğrul Selmanoğlu, Montun fiyatı hakkında da yalan söyledi. Aynı markanın daha ucuz bir modelini ve o modelini fiyatını paylaştı.







Dikkatli twitter kullanıcılarının, Selmenoğlu'nun bu yalanını da yakalamaları uzun sürmedi. Bazı kullanıcılar montum Euro fiuatını (549.95 Euro) paylaşırken Bazı kullanıcılar da Sterlin fiyatını (400 Dterlin) paylaştı.



































NE OLMUŞTU







Selmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla, "Hayırlı akşamlar arkadaşlar... Elbistan'da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namuzsuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde" demişti.





Görünen o ki Selmanoğlu'nun bahsini ettiği hakaretleri 'takilt etmesine' gerek yok. Zira tüm saydığı vasıfları zaten bizzat yaşıyor.





ERDOĞAN REJİMİ ONBİNLERCE KİÖİNİN KATİLİ OLDU





Erdoğan Rejiminin kasta varan ihmalleri sonucu 2 büyük depremden sonra ardından günlerce depremzedelere uşılamadı.



Deprem öncesi hazırlık yapması, depremin ardından da bunları hızla uygulaması gereken AFAD, Kızılay gibi kurumlar depremin ardından çok büyük fiyaskolara imza attı.

Müdahaleler yaşam destekleri, çadır kentler, gıda ve tıbbi malzemeler zamanında deprem bölgesine ulaştırılamadı.



Enkaz altında kalan binlarce kişiye ulaşılması için koordinasyon görevi yürütmesi gereken kurumlar tamamen acziyet içinde kaldı.

Yurt dışından gelen uzman arama kurtarma ekipleri koordine edilemedi.



Ölenlere iki metre kefen ve bir mezar çok görüldü. İnsanlar benzerine ancak savailarda rasladığımız 'toplu mezarlara' gelişi güzel gömüldü.



Erdoğan rejimi konrtolündeki 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' bırakın depremzedelere zamanında yardım malzemesi ulaştırmayı, hayatını kaybedenleri bile doğru şekilde SAYAMADI!..



Bir kez daha deprem değil, Tek adam rejimi ve beceriksiz devlet aparatları, onbinlerce kişinin katili oldu.

Tuğrul Selmanoğlu Elbistan’daki deprem bölgesinden yaptığı paylaşımla büyük tepki çekmişti.