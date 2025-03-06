Samanyolu Haber /Dünya / Tatbikat faciaya dönüştü: Köyü bombaladılar /06 Mart 2025 09:21

Tatbikat faciaya dönüştü: Köyü bombaladılar

Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletine bağlı Pocheon şehrinde yer alan bir köye, bombalar isabet etti. Çok sayıda bina hasar görürken, 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Güney Kore ordusunun ABD ile birlikte tatbikat yaptığı ve bombaların yanlışlıkla atıldığı açıklandı.

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Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde yer alan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesi, bir askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla atılan bombaların hedefi oldu. Güney Kore Hava Kuvvetleri, KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bombanın düştüğünü duyurdu. 4’ü ağır 7 kişi yaralanırken, 1 kilise ve 6 bina hasar gördü.


TATBİKAT FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Kazanın ardından Güney Kore Hava Kuvvetleri bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 10.04 dolaylarında, Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür. Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız."

Güney Kore basını, serbest düşümlü MK-82 bombasının etkili bir imha silahı olduğunu belirterek, olayın daha büyük bir felakete yol açmadan atlatıldığını vurguladı.
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